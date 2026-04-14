Clara Shinta-Alexander Assad Langsung Pisah Usai Tiba di Jakarta

JawaPos.com - Selebgram Clara Shinta membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Alexander Assad, saat mereka sedang menjalani liburan ke Bangkok, Thailand, beberapa waktu lalu.

Sejak saat itu, hubungan mereka jadi tidak baik. Clara Shinta marah besar terhadap sang suami yang kedapatan berselingkuh, dibuktikan dengan adanya VCS bersama perempuan bernama Indah Rahmadani.

Saat berada di Bangkok, Clara Shinta masih tinggal satu penginapan bersama Alexander Assad. Namun setelah tiba di Jakarta, keduanya langsung pisah dan pulang ke rumah mereka masing-masing dengan menggunakan mobil berbeda. Dan sampai saat ini, Clara Shinta-Alexander Assad tinggal di rumah berbeda.

"Untuk kepulangan, kita bersama satu pesawat. Tapi setelah sampai di bandara, kita pulang dengan mobil masing-masing, kita menuju rumah masing-masing," kata Clara Shinta.

Baca Juga:Alasan Denny Sumargo Wawancarai Anak di Bawah Umur Korban Pelecehan Seksual Ayah Kandung

Tak hanya pisah rumah, Clara Shinta juga melayangkan gugatan cerai terhadap Alexander Assad melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sang selebgram mengaku siap berpisah setelah merasa sangat dikecewakan.

Sejak pisah rumah, Alexander Assad tetap berusaha menghubungi Clara Shinta. Hanya saja, perempuan berhijab tersebut tidak pernah merespons.

Jika ada hal yang perlu dibicarakan, Alexander Assad menghubungi melalui pengacara Sunan Kalijaga untuk kemudian disampaikan kepada Clara Shinta.

"Memang beberapa saat ini dimana saya dan Bang Sunan serta istri jadi lebih sering bertemu karena memang membicarakan tentang kasus ini," aku Clara Shinta.