Rossa Somasi Puluhan Akun Media Sosial, Tuntut Hapus Konten dalam 24 Jam

JawaPos.com - Penyanyi Sri Rossa Roslaina Handiyani atau kerap disapa Rossa geram dengan ulah sejumlah pengguna media sosial baik di Instagram, TikTok, hingga Threads yang dinilai telah melakukan penggiringan opini negatif bermuatan fitnah.

Melalui kuasa hukumnya, Rossa melayangkan somasi terhadap puluhan akun media sosial yang telah membuat narasi negatif yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

"Mereka sengaja menyebarkan fitnah, mendiskreditkan, menjatuhkan harkat dan martabat, dan juga menggunakan konten Teh Ocha secara tidak bertanggung jawab,” kata pengacara Rossa, Ikhsan Tualeka, di bilangan Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Terdapat sejumlah narasi negatif yang dipersoalkan Rossa dari para pengguna media sosial. Mulai dari gambar Rossa diambil dan dijahit dengan narasi tidak benar, wajah Rossa direkayasa dengan informasi tidak benar, hingga musik dan lagu Rossa digunakan tidak semestinya.

Salah satu contoh yang dipersoalkan Rossa dari pengguna media sosial yang disomasi adalah, mereka menyatakan Rossa gagal melakukan operasi kecantikan. Padahal pada kenyataanya, Rossa tidak melakukan tindakan operasi.

Rossa memberikan waktu 1x 24 jam kepada puluhan akun media sosial yang telah membuat narasi negatif di media sosial untuk menghapus unggahan mereka. Karena jika tidak ada respons, Rossa akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum pidana.

"Kami memberikan waktu 1 x 24 jam untuk take down berita-berita yang menyangkut harga diri, reputasi, dan nama baik Teh Ocha,” kata Natalia Rusli, pengacara Rossa lainnya.

Sang kuasa hukum menegaskan akan menempuh jalur hukum apabila mereka tidak memperhatikan tuntutan somasi. Pihak Rossa telah mempersiapkan pelaporan polisi terhadap mereka lengkap dengan pasal yang bakal digunakan.