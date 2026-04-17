Rossa Miris Penyebar Fitnah Dirinya di Media Sosial untuk Mencari Keuntungan Materi

Rossa akui ingin nikah lagi karena mau nambah anak. (YouTube: Comic 8 Revolution)
JawaPos.com - Penyanyi kenamaan Tanah Air, Rossa, menempuh langkah hukum dengan melaporkan 78 akun media sosial yang telah menebarkan fitnah dan menjelek-jelekkan dirinya, ke Bareskrim Polri.
Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan sekaligus perlindungan terhadap nama baik Rossa setelah somasi yang sempat dilayangkan tidak digubris atau tidak direspons secara positif.
Rossa sangat menyayangkan para pengguna media sosial tersebut menyerang dirinya dengan fitnah dengan motif untuk mencari keuntungan materi.
Menurut Rossa, sejumlah pengguna media sosial membuat narasi negatif tentang dirinya demi meningkatkan interaksi atau engagement di media sosial. Setelah akun media sosialnya ramai, mereka memasukkan link afiliasi untuk tujuan mencari keuntungan materi.
“Setelah kontennya ramai, mereka kemudian menambahkan link afiliasi untuk mencari keuntungan materi,” keluh Rossa di Bareskrim Polri, Jumat (17/4).
Rossa berpandangan, apa yang dilakukan sejumlah pengguna media sosial tidak hanya merugikan dirinya dalam hal nama baik dan reputasi, tapi juga menciptakan ekosistem media sosial yang tidak sehat.
Rossa menegaskan bahwa menyebarkan fitnah demi kepentingan bisnis atau mencari keuntungan pribadi merupakan tindakan yang tidak baik.
“Manajemen aku bilang, kok ini ada buzzer, ada banyak clipper-clipper yang kemudian diberikan link-link untuk afiliasi. Semacam clickbait menjelek-jelekkan Rossa, tapi link itu untuk mereka berjualan. Itu kan tidak sehat,” jelasnya.
Fenomena ini dinilai berbahaya karena dapat mendorong praktik negatif dan menghalalkan segala cara. Rossa menempuh langkah hukum karena tidak mau hal semacam itu dianggap lumrah dan benar di ruang digital.
