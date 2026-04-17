Rossa Laporkan 78 Akun Media Sosial yang Fitnah dan Menjelek-jelekkannya

JawaPos.com - Penyanyi Rossa menunjukkan ketegasannya dengan melaporkan puluhan akun media sosial. Akun-akun tersebut dilaporkan karena unggahan mereka bermuatan fitnah dan merusak harkat serta martabat sang diva.

Rossa melaporkan puluhan akun tersebut ke Bareskrim Polri pada hari ini, Jumat (17/4). Akun-akun yang dilaporkan hanya mereka yang tidak mau minta maaf dan tidak melakukan take down atas unggahan mereka yang merugikan Rossa.

"Ada 78 akun yang sudah kami laporkan, kami perlu sampaikan juga ada 79 akun yang sudah minta maaf dan melakukan take down," kata Natalia Rusli selaku kuasa hukum Rossa di Bareskrim Polri, Jumat (17/4).

Laporan polisi terhadap puluhan akun media sosial lintas platform ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya telah dilakukan Rossa.

Dalam somasinya, Rossa meminta mereka untuk minta maaf atas kesalahan yang telah mereka lakukan dan minta take down unggahan negatif tentang Rossa seperti disebut gagal melakukan operasi plastik atau komentar miring lainnya.

"Kami bersyukur ada teman-teman (sejumlah media sosial,red) yang sadar akan kesalahannya dan mau menggunakan media sosial secara bijak," ungkap Natalia Rusli.

Pihak Rossa berharap laporan polisi yang dilakukan ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pengguna media sosial lainnya untuk tidak serampangan dalam menggunakan media sosial dengan menjelek-jelekkan orang lain.

Pihak Rossa mengakui sejumlah media sosial yang dilaporkan sengaja membuat unggahan negatif tentang Rossa atau publik figur lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan engagement.