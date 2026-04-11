Bongkar Nafkah Arya Khan ke Pinkan Mambo, Michelle Ashley: Cuma Rp 300 Ribu Sebulan

JawaPos.com - Hubungan Michelle Ashley dengan ibunya, penyanyi Pinkan Mambo, beberapa kali mengalami kerenggangan karena kerap terjadi permasalahan diantara mereka.

Michelle Ashley mengaku hubungannya sempat membaik dengan Pinkan Mambo. Mereka pun sempat dekat dan saling curhat satu sama lain. Dalam beberapa bulan belakangan, hubungan ibu dan anak ini kembali merenggang.

Menurut pengakuan Michelle Ashley, dirinya pernah diceritakan secara langsung oleh Pinkan Mambo terkait nilai nafkah yang diberikan Arya Khan terhadap dirinya.

"Aku nggak enak bilangnya.Tapi yang aku tahu, sebulan dikasih sama suami barunya untuk biaya satu keluarga cuma Rp 300 ribu.Itu mami sendiri yang bilang," aku Michelle Ashley.

Angka itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pinkan Mambo bersama anak-anaknya. Alhasil, wanita berusia 45 tahun itu harus banting tulang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Yang disayangkan Michelle Ashley, Pinkan Mambo terlalu bucin kepada suami barunya. Michelle menganggap kekurangan ibunya kalau sudah sayang kepada pasangan, bisa bucin dan mau menerima kekurangannya.

"Kalau pasangannya sempurna di mata mami, dia bisa sayang banget. Mami tuh tipe orang yang bucin banget," kata Michelle Ashley.