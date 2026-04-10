Belum Baikan dengan Pinkan Mambo, Michelle Ashley: Mungkin Belum Waktunya

JawaPos.com - Hubungan antara Michelle Ashley dengan ibu kandungnya, penyanyi Pinkan Mambo, belum juga membaik sampai sekarang. Retaknya hubungan ibu dan anak ini dipicu oleh Pinkan yang dinilai terlalu mengutamakan perasaan kepada pasangannya ketimbang terhadap anak-anaknya.

Meski sempat mengalami ketegangan akibat adanya permasalahan yang terjadi diantara mereka, Michelle Ashley mengaku akan tetap berusaha menjaga hubungan baik dan ingin berdamai dengan Pinkan Mambo pada suatu hari nanti.

Namun, ia menyadari bahwa hal itu membutuhkan waktu dan proses, tidak bisa terlalu dipaksakan.

"Setiap kali aku buka hati untuk mama, selalu ada yang bikin aku down. Aku pengen semuanya bisa baik lagi, tapi mungkin belum waktunya," ujar Michelle Ashley dalam podcast di kanal YouTube Melaney Ricardo.

Di sisi lain, Michelle Ashley justru menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi situasi sulit penuh tantangan. Ia memilih fokus pada kehidupannya, termasuk berusaha membangun kemandirian secara finansial sejak usia muda.

Michelle Ashley mengaku bahwa saat ini dirinya tidak lagi bergantung kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia justru merasa bangga karena mampu mencari penghasilan dan mengatur keuangan secara mandiri.

"Aku sudah nggak jadi tanggungannya lagi," kata Michelle Ashley.

Michelle mengaku bahwa dirinya telah mandiri secara finansial sejak masih usia remaja. Pinkan Mambo sebenarnya mau memenuhi semua kebutuhan hidupnya, akan tetapi Michelle yang memilih untuk mencari penghasilan sendiri.