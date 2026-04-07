Arya Khan Emosi dengan Pernyataan Michelle Ashley Putri Pinkan Mambo, Bongkar Fakta Mengejutkan

JawaPos.com - Arya Khan kesal sekaligus emosional dengan pernyataan Michelle Ashley yang menyebut sang ibunda, Pinkan Mambo, mengalami downgrade gara-gara ngamen di pinggir jalan seolah tidak tahu malu.
Arya Khan jadi semakin panas karena Michelle Ashley menyatakan Pinkan Mambo mengalami downgrade setelah menikah dengan dirinya.
"Dia marah gara-gara nyokapnya disuruh ngamen di jalan buat hidupin gua. Dia marah-marah gara-gara lebaran nggak diundang," ujar Arya Khan dalam video yang beredar di media sosial.
Arya Khan mengungkapkan fakta cukup mengejutkan terkait alasan Pinkan Mambo memutuskan bernyanyi dan berjoget di pinggir jalan sambil melakukan live di media sosial selama beberapa jam hampir setiap hari.
Tidak seperti alasan Pinkan Mambo mengaku ngamen di jalan karena bosan bernyanyi di panggung, Arya Khan justru mengatakan istrinya terpaksa ngamen di jalan demi memenuhi kebutuhan hidup mengingat situasi saat ini sedang terdesak.
"Dia nyanyi di jalan itu buat biaya hidup anak-anaknya. Anaknya mau masuk sekolah, butuh biaya ratusan juta," kata Arya Khan.
"Kemarin di Singapura butuh biaya banyak, utang numpuk, karyawan pada nunggak belum dibayar-bayarin," imbuh suami Pinkan Mambo itu kesal.
Arya Khan lebih lanjut mengatakan, uang dari hasil ngamen itu bukan untuk dirinya. Dana yang terkumpul dialokasikan Pinkan Mambo untuk memenuhi semua kebutuhan hidup anak-anaknya.
