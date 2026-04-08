Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
08 April 2026, 14.33 WIB

Zayn Malik Ceritakan tentang Kehidupannya hingga Hubungannya dengan Anaknya

Zayn Malik. (pinkvila) - Image

Zayn Malik. (pinkvila)

JawaPos.com - Telah memiliki anak perempuan bernama Khai, musisi Zayn Malik berbicara jujur tentang musik hingga urusan pribadi.

Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (8/4), sebagai mantan anggota One Direction, ia memiliki jadwal padat seperti saat tampil di SiriusXM The Pulse untuk membicarakan album terbarunya, kehidupannya serta tentang anaknya

Ia juga mengungkapkan bagaimana obsesi putrinya terhadap bintang K-pop memungkinkannya untuk berkolaborasi dalam album EYES CLOSED.

Berbicara tentang betapa sulitnya baginya untuk mengungkapkan semua musiknya kepada putrinya yang berusia 5 tahun, lagu-lagu yang akhirnya ia ungkapkan mendapat banyak kritik.

Ia berkata, “Saya tidak ingin memutar lagu-lagu saya untuknya karena, jelas, ada kata-kata kasar dan hal-hal semacam itu di dalamnya, konsep yang agak dewasa.”

Mendalami reaksi putri sulungnya terhadap lagu-lagunya, ia berbagi beberapa yang paling berkesan, “Dia melakukan hal ini di mana dia mengacungkan jempol ke atas, jempol ke bawah, ke samping.”

Sedangkan untuk penilaiannya terhadap album mendatangnya, KONNAKOL, pria berusia 33 tahun itu berbicara tentang ulasan ketatnya.

“Dia memberi saya dua jempol ke atas untuk beberapa lagu, dan ada satu atau dua lagu yang menurut saya tidak terlalu disukainya,” ungkapnya

Namun demikian, selera musik putrinya dengan supermodel Gigi Hadid sangat bagus, karena ia mengungkapkan artis favoritnya, "Dia menyukai TWICE, BLACKPINK.”

Zayn juga mengaku bahwa itu adalah alasan utama mengapa berkolaborasi dengan Jisoo, jujur saja, “Putri saya adalah penggemar berat, dan saya ingin terlihat keren.”

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore