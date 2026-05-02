Keluarga Zayn Malik Himbau Penggemar Salurkan Donasi ke Palestina Ketimbang Kirim Karangan Bunga untuk Sang Penyanyi

JawaPos.com - Keluarga Zayn Malik mengimbau para penggemar untuk menyalurkan dukungan dalam bentuk donasi.

Dilansir dari laman The News Arab pada Sabtu (2/5), Imbauan tersebut ditujukan sebagai pengganti pengiriman karangan bunga selama sang penyanyi menjalani perawatan di rumah sakit.

Langkah ini dilakukan untuk memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan keluarga yang dipublikasikan di media sosial. Mereka menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan para penggemar.

Namun, mereka menilai bahwa donasi akan lebih bermanfaat dibandingkan kiriman bunga.

Keluarga meminta agar donasi diarahkan kepada program kemanusiaan untuk warga Palestina. Penggalangan dana tersebut difokuskan pada bantuan pembangunan dan kemanusiaan. Inisiatif ini mendapat respons positif dari para penggemar di berbagai negara.

Sejumlah penggemar turut memberikan dukungan melalui platform donasi yang telah disediakan. Mereka menyampaikan doa dan harapan untuk kesembuhan Zayn Malik. Selain itu, banyak yang menyatakan kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina.

Ajakan serupa juga datang dari pelaku usaha yang terkait dengan pengiriman bunga. Mereka mendukung langkah keluarga dengan mengarahkan pelanggan untuk berdonasi. Hal ini menunjukkan adanya solidaritas dari berbagai pihak terhadap inisiatif tersebut.

Gelombang dukungan terus mengalir seiring kabar kondisi Zayn Malik yang sedang menjalani perawatan.