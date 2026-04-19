Risma Azzah Fatin
19 April 2026, 23.28 WIB

Zayn Malik Dirawat di Rumah Sakit Beberapa Jam Usai Perilisan Album Terbarunya 'Konnakol'

Zayn Malik (Instagram @zayn)

JawaPos.com  Penyanyi Zayn Malik dilaporkan harus menjalani perawatan di rumah sakit pada hari perilisan album terbarunya, Konnakol.

Dilansir dari laman Independent pada Minggu (19/4), kabar itu muncul setelah ia membagikan kondisi terbarunya melalui media sosial. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa jam setelah album tersebut resmi dirilis.

Dalam unggahannya, Zayn terlihat berada di ranjang rumah sakit dengan mengenakan pakaian medis. Ia juga tampak menggunakan alat pemantau kesehatan yang terpasang di tubuhnya. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar.

Meski demikian, Zayn menyampaikan bahwa dirinya sedang dalam proses pemulihan. Ia mengaku mengalami minggu yang cukup berat dan tidak terduga. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan kepada para penggemarnya.

Zayn juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tenaga medis yang merawatnya. Ia menyebut peran dokter, perawat, hingga ahli jantung sangat membantu proses pemulihannya.

Ucapan itu menunjukkan apresiasi atas pelayanan yang diterimanya selama di rumah sakit.

Selain itu, ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penggemar atas dukungan yang diberikan.

Zayn juga menyayangkan tidak dapat bertemu langsung dengan penggemar dalam waktu dekat. Kondisi ini berpotensi memengaruhi agenda yang telah direncanakan sebelumnya.

Sebelumnya, Zayn dijadwalkan memulai tur dunia untuk mempromosikan album barunya. Tur itu rencananya akan dimulai dalam waktu dekat di Amerika Serikat. 

Namun, belum ada kepastian apakah jadwal tur akan tetap berjalan sesuai rencana.

Editor: Candra Mega Sari
