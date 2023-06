Viral Lagu Aldi Taher 'Why Bang Messi' untuk Merayu Lionel Messi, Begini Liriknya

JawaPos.com - Aldi Taher sudah terbiasa membuat lagu memanfaatkan peristiwa yang lagi hangat atau viral di media sosial.

Mantan suami Dewi Perssik tersebut sempat membuat lagu yang ditujukan untuk Nissa Sabyan saat kasus dugaan perselingkuhannya dengan Ayus Sabyan menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan yang terbaru, Aldi Taher membuat lagu ditujukan untuk Lionel Messi

Lagu tentang Messi itu dibuat suami Salsabilih setelah mengamati perkembangan pemain sepak bola Argentina batal bertandang ke Indonesia dalam laga Timnas Indonesia vs Argentina pada pada 19 Juni 2023 mendatang.

Lagu berjudul Why Bang Messi dibuat Aldi Taher untuk tujuan merayu dan membujuk Lionel Messi supaya mengubah jadwalnya sehingga dapat terbang datang ke Indonesia.

Lagu Aldi Taher ini viral di media sosial. Bahkan akun Instagram resmi FIFA, @fifaworldcup, mengunggah video Messi bermain di lapangan hijau dengan menambahkan lagu yang dibuat semain sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah dalam unggahannya.

Berikut lirik lagu Why Bang Messi yang viral di media sosial.

Why you don't come to Indonesia Mr. Messi?

Why? Please come to Indonesia, Man

We are waiting for you Bro

We love you

Why you don't come to Indonesia?

Why you don't come to Indonesia?

Why you don't come, oh Mr. Messi

Why you not come to Indonesia

Why you not come to Indonesia

Why you not come.. we waiting

Ohhh...ohhh...We waiting for you

Please come to Indonesia, honey

Please come to Indonesia, baby

Please come, oh Mr. Messi

We always waiting for you

We always waiting for you

Please come to Indonesia, oh Mr. Messi