Cerita Duta soal Awal Terbentuknya Band Sheila on 7 dan Sosok Sheila Sebenarnya

JawaPos.com - Sheila on 7 pantas berada dalam daftar band terbaik di tanah air. Grup musik asal Jogjakarta ini mampu menggebrak di tahun 1996 di tengah gempuran band-band ternama seperti Slank, Dewa 19, dan lainnya.

Sheila on 7 juga band yang tak lekang dimakan waktu meski tak aktif seperti dulu lagi. Mereka punya fans yang setia hingga saat ini dan dijuluki band tanpa haters.

Lalu bagaimana band ini terbentuk, dan mengapa harus ada nama Sheila untuk band yang semua diisi personel laki-laki? Vokalis Sheila on 7, Akhdiyat Duta Modjo alias Duta menceritakan perjalanan band ini saat bincang bareng ulama Salim A Fillah.

Duta menjelaskan mengapa Sheila on 7 bisa muncul dan langsung menarik perhatian. “Di era-era segitu memang idola yang lagi diandalkan lagi banyak yang vakum. Terus tiba-tiba muncul orang Jogja out of no where, yang sebelumnya (band didominasi asal) Jakarta, Bandung, Surabaya,” jelas Duta di YouTube Sali A Fillah dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group).

Sorotan ke Sheila on 7 diyakini Duta karena pembawaan mereka yang berbeda dari band yang sudah punya saat itu. “Kalau Bandung dengan indie-indienya terus Jakarta dengan rock-rock-nya hampir enggak ada di luar tiga kota itu, tiba-tiba kok ini ada Jogja yang awalnya dianggap menye-menye. Emang nyolong fokus banget di saat itu dengan segala ketidaksempurnaan,” sambung Duta.

Duta mengatakan saat mereka muncul bersamaan dengan permasalahan yang sedang menimpa band-band besar.

“Terus band-band yang ada di zaman itu kayak kebetulan yang idola-idola itu lagi pada vakum. Band-band yang ada di situ, kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja, terus tiba-tiba Sheila on 7 (muncul),” kenangnya.

Nah, soal nama, awalnya mereka ingin sebut dengan nama Sheila Gank. Namun, nama itu tidak disetujui produser hingga berganti dengan nama Sheila on 7.

“Sheila on 7 itu tadinya Sheila Gank. Jadi Sheila sebenarnya nama perempuan, temannya anak-anak, tepatnya temannya Adam dan Eros, Sheila (alumni) SD Percobaan juga tapi satu angkatan Adam adik kelas saya setahun,” jelas Duta.

Kemudian, Sheila waktu SMA jadi temannya Eros. “Jadi waktu itu pertama kali ketemu Adam dan Eros, bilangnya Sheila ya, temannya Sheila. Sudah ada ngobrol-ngobrol temanku ada suka musik. Akhirnya ketemulah Adam dan Eros, awalnya dari situ kata-kata temannya Sheila ya, waktu itu namanya Sheila Gank, maksudnya teman-teman Sheila yang main musik,” bebernya.

“Tapi untuk kepentingan industri produser kurang senang dengan kata gank itu, karena konotasinya kurang baik. Terus akhirnya cari opsi yang lain, ya sudah teman-temannya Sheila yang memainkan tujuh nada, Sheila on 7,” ungkap Duta.

Nah, soal tidak ada haters, Duta sendiri membantahnya. Dia mengaku Sheila on 7 di awal bentuk banyak menerima kritikan. “Itu sekarang (enggak ada haters), dulu awal kemunculan yang dibilang ini band menye-menye, ndeso,” sebutnya.