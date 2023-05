Nikita Mirzani Tak Masalah Ditinggal Antonio Dedola, yang Penting Tas Dikembalikan

JawaPos.com - Nikita Mirzani ditinggalkan oleh suaminya, Antonio Dedola, terhitung sejak Kamis, 27 April 2023. Toni tanpa berpamitan tiba-tiba meninggalkan ibu 3 anak tersebut dan dia pulang ke negara asalnya, Jerman.

Antonio Dedola tidak terima menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Nikita Mirzani . Toni bahkan memutuskan menceraikan bintang film Nenek Gayung melalui pesan singkat.

Nikita Mirzani mengatakan, dirinya tidak ada masalah sama sekali ditinggalkan Toni. Dia pun ikhlas karena fokusnya saat ini bagaimana memberikan perhatian sekaligus pengasuhan terbaik untuk anak-anaknya.

"Gua nggak masalah dia pergi. Gua cuma minta tas gua sama jaket adik gua dikembalikan," kata Nikita Mirzani , Senin (1/5).

Bukan hanya itu, Nikita juga meminta agar Antonio Dedola mengembalikan gelang. Dia menegaskan tidak pernah memberikan gelang tersebut kepada Toni.

"Gue memang bilang saat di Jogja saat itu, u can use this. Tapi bukan berarti gua kasih ke dia," akunya.

Sebelumnya, Antonio Dedola memberikan klarifikasi melalui unggahannya di Instagram Story. Dia keberatan disebut sebagai pencuri lantaran membawa beberapa barang saat meninggalkan rumah Nikita Mirzani pada Kamis, 27 April 2023.

"Saya tidak akan pernah mencuri dari siapa pun. Saya seorang petugas kepolisian di Jerman selama bertahun-tahun dan telah memperjuangkan keadilan sepanjang hidup saya. Mengapa saya melakukan hal tersebut," tulis Toni dalam unggahan di Instagram Story, dua hari lalu.

Dia mengaku sengaja membawa gelang lantaran merupakan pemberian Nikita Mirzani saat berada di Jogjakarta. "Dia sendiri yang memberikannya kepada saya, saya tidak pernah meminta apa pun darinya, saya bahkan tidak tahu dia dapat gelang itu dari mana. Yang saya tahu, saya mendapatkannya dari dia," tulis Toni.

Tak sampai disitu saja. Toni mengaku mengalami KDRT dari Nikita Mirzani yang membuat dirinya harus berpikir panjang untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya.

"Apakah dia juga memberitahu kalian bahwa dia memukuli aku pada hari itu? Dengan tinju, tendangan, melempar benda ke kepala dan tubuhku. Bagaimana dia memperlakukanku," ujar Toni.