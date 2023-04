Tak Akur 4 Tahun, Dewi Perssik Bahagia Bisa Kumpul dengan Sang Kakak di Momen Lebaran 2023

JawaPos.com - Pedangdut Dewi Perssik merasakan kebahagiaan luar biasa di momen Lebaran tahun ini. Pasalnya, setelah sekian lama, keluarga besarnya bisa kumpul bareng di Jember, tanpa terkecuali sang kakak, yang sempat jadi seterunya selama empat tahun.

Ya, Dewi Perssik sempat tak akur dengan kakaknya yang juga ibu dari Rosa Meldianti. Kini, mereka sudah baik dan bisa saling berpelukan dan kumpul bersama sang ibu saat Idul Fitri.

Dewi Perssik mensyukuri hal tersebut. Apalagi akur sesama saudara dan saudarinya adalah keinginan sang ayah sebelum meninggal dunia.

“Alhamdulillah, InsyaAllah almarhum papine senang banget, alhamdulillah. I love my family. Love you my lovely sister Permata Andri,” tulisnya di akun Instagram-nya, Sabtu (22/4) seperti dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group).

Bersamaan dengan itu, Depe mengunggah foto kedatangannya ke rumah orang tuanya di Jember dan disambut pelukan hangat sang kakak.

“Setelah empat tahun lamanya, jauh di mata dekat dengan dengan doa. Alhamdulillah, doa diijabah. Bisa bersama selamanya. Aamin ya robbal alamin, di hari yang fitri, suci indah jelita menawan,” ungkapnya.

Kebahagiaan Depe juga bertambah karena sudah baikan dengan pengusaha Fitri Salhuteru. Mereka tampak berinteraksi di kolom komentar posting-an tersebut.

“Maaf lahir batin ya Dewi sayang, salam buat semua,” tulis Fitri.

Rosa Meldianti yang pertama kali membalas komentar Fitri, mengingat Rosa dan kakak angkat Nikita Mirzani itu sangat dekat. “Mohon maaf lahir batin Bu Fit,” balasnya.

“Sama-sama Meldi. Maaf lahir batin. Selamat berkumpul dengan keluarga,” ucap Fitri yang langsung direspons mantan istri Angga Wijaya itu.

“@fitri_salhuteru, kakak makasih sayang,” pungkas Dewi Perssik.