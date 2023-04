Suga BTS Mencoba Jujur Lewat 'D-Day'

JawaPos.com - Penyanyi rap Min Yoon-gi atau dikenal sebagai Suga dari grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) akhirnya merilis album solo resmi pertamanya, "D-Day," pada Jumat (21/4) ini, dikutip dari ANTARA.



Pria yang memilih nama Agust D saat berkarir sebagai solois itu, menelurkan album penuh dalam tujuh tahun setelah memulai karir solonya melalui mixtape "Agust D" pada Agustus 2016.

“Album solo pertamaku 'D-Day' menandai bab penutup dari trilogi 'Agust D', diisi dengan pikiran jujur ​​dan melodi yang kukerjakan dengan bekerja keras," kata Suga seperti disiarkan The Korea Herald hari ini.



“D-Day” terdiri dari 10 lagu, termasuk lagu utama “Haegeum” bersama dengan lagu prarilis “People Pt. 2 (feat. IU)," "D-Day," "HUH?!," "Amygdala," "SDL," "Polar Night," "Interlude: Dawn," "Snooze" dan "Life Goes On".

Dalam album solo resmi pertamanya itu, Suga berpesan akan berkonsentrasi pada dirinya sendiri dan masa kini. Dia mengambil bagian dalam pembuatan album mulai dari konsep hingga komposisi dan penulisan lirik semua lagunya.



Menurut Big Hit Music, keyakinan dan keterampilan produksi Suga yang luar biasa dan kolaborasi dengan berbagai musisi dari berbagai genre meningkatkan tingkat kesempurnaan album.

Lagu utama “Haegeum" dihadirkan versi video musiknya. Khusus untuk lagu ini, Suga kembali menggunakan suara alat musik tradisional Korea yakni Haegeum.











Sebelumnya, dalam lagu "Daechwita" yang menjadi bagian dari mixtape "D-2", dia menggunakan suara alat musik Daechwita, yang biasanya dimainkan dengan alat musik tiup dan perkusi.

Sementara itu, Suga dijadwalkan akan memulai tur dunia solo pertamanya, dengan konser pertama dijadwalkan pada Rabu mendatang di Belmont Park di Long Island, New York.

Dia juga akan tampil di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia bertajuk "SUGA | Agust D Tour in Jakarta" pada 26 Mei hingga 28 Mei 2023. Tiket konser sang penyanyi rap sudah mulai dijual pada 27 Maret lalu.