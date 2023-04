Dewa 19 Gaet Musisi Legendaris di Love is Blind, Dhani Bersyukur Tawarannya Ditolak Once

JawaPos.com – Dewa 19 kembali membuat gebrakan di industri musik tanah air. Mereka menggandeng sejumlah musisi legendaris dunia dalam lagu baru Love is Blind yang klip videonya resmi dirilis pada Selasa (4/4).

Posisi gitar diisi Ron ’’Bumblefoot’’ Thal eks personel Sons of Apollo dan Guns N’ Roses, Simon Phillips eks Toto sebagai drumer, Derek Sherinian eks Dream Theater sebagai keyboardist, dan Billy Sheehan Mr Big dan Talas sebagai basis.

Sementara itu, posisi vokalis diisi Dino Jelusick Whitesnake dan Jeff Scott Soto Sons of Apollo. Ahmad Dhani menceritakan bahwa klip video Love is Blind digarap di Amerika Serikat pada Januari. Mereka syuting di sebuah studio menggunakan green screen lantaran cuaca buruk di sana saat itu.

’’Awalnya pengin di outdoor biar kelihatan Amerikanya gitu. Agak norak sedikit sih, tapi cuaca buruk akhirnya batal,” kata Dhani saat konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa malam.

Baca Juga: Berlangsung sampai 31 Mei, Pemkot Surabaya Beri Diskon Denda IMB hingga 40 Persen

Mengenai pengambilan latar pemandangan piramida, dia menyatakan memang tak ada keterkaitan dengan makna lagu. Hanya, Mesir merupakan lokasi favorit Dhani yang belum sempat dikunjungi.

’’Saya suka piramida dan belum pernah ke sana. Mesir adalah satu di antara tiga besar tujuan wisata saya sama Andra. Jadi, berkhayal lah tentang piramida,” ujarnya.

Dhani menyatakan alasan tidak mengajak seluruh personel Dewa 19 dalam proyek tersebut. Hal itu disebabkan dirinya ingin merayakan momentum tiga dekade berkarier di industri musik bareng sang gitaris Andra Ramadhan.

Baca Juga: Karim Benzema Mencetak Hat-trick saat Berpuasa di Bulan Ramadan

Dia menuturkan, sejatinya Love is Blind merupakan proyek gagalnya bersama Once Mekel. Sebetulnya Once adalah target utama Dhani untuk membawakan ulang lagu terjemahan single Cinta Itu Buta yang sebelumnya dinyanyikan Mahadewa dengan vokalis Judika itu.

Namun, tawarannya tersebut tidak mendapat respons baik dari Once. ’’Ditolak mentah-mentah. (Alasannya, Red) nggak ada, didiemin aja gitu,” ucapnya.

Dhani memilih Once lantaran kualitas serta karakteristik vokal yang dimiliki pelantun lagu Aku Mau itu. ’’Once suaranya tinggi dan bahasa Inggris bagus. Kalau Once yang nyanyi juga, lagu ini bisa bagus,” sambungnya.

Meski keinginannya tak terealisasikan, suami Mulan Jameela tersebut justru bersyukur. Sebab, dia begitu puas dengan totalitas Dino Jelusick dan Jeff Scott membawakan lagu tersebut.

Baca Juga: Soal Ida Dayak, Kemenkes Sebut Pengobatan Tradisional Harus Ada Surat Tanda Praktik