Once: Saya bukan Kompetitor Dewa 19

JawaPos.com - Penyanyi Once Mekel mengatakan bahwa dirinya hanya akan membawakan satu lagu milik Dewa 19 yaitu 'Cemburu' ketika tampil di atas panggung. Ia menegaskan bahwa hal itu bukan merupakan ancaman bagi eksistensi band tersebut, dikutip dari ANTARA.



"Satu lagu yang saya bawakan itu tidak pernah bisa menandingi Dewa 19. Artinya, band sebesar itu dengan 70 ribu penonton, gimana bisa saya saingi? Saya berpikir satu lagu tidak akan merugikan Dewa 19, apalagi saya membawakan sesuai aturan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif," kata Once saat menggelar jumpa media di kawasan Cilandak Jakarta Selatan, Jumat (31/3) kemarin.

Solois bernama lengkap Elfonda Mekel itu menjelaskan hal tersebut terkait polemik yang saat ini terjadi antara dirinya dengan penggawa grup Dewa 19, Ahmad Dhani, yang secara terbuka melayangkan somasi agar Once tidak membawakan lagu-lagu band tersebut sepanjang tahun ini.



Dalam kesempatan tersebut Once juga mengomentari sejumlah informasi yang menyebutkan bahwa dirinya memasang tarif terlalu tinggi kala tampil di konser Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS), Februari lalu.

"Saya nggak merasa mahal karena saat itu dalam konteks JIS yang dihadiri 70 ribu penonton, saya cuma minta dibayar dua kali lipat dari biasanya. Apa itu kemahalan? Tidak. Mungkin Mas Dhani dengar informasi dari sumber lain, namun saya pikir nggak seperti itu," terangnya.



Ia menambahkan bahwa dirinya juga tidak meminta royalti, semisal dari setiap penjualan satu tiket yang bisa saja dilakukan oleh siapa pun penampil kala itu.

"Tapi saya tidak melakukan itu, hanya berupa bayaran flat. Artinya, ketika penonton ternyata bertambah banyak pun saya nggak dapat tambahan apa-apa. Belum lagi dari iklan dan sebagainya. Jadi, tolong dipahami bahwa balance-nya hanya dua kali lipat dan relatif nggak berlebih-lebihan. Dari pihak event organizer Redline juga nggak ada keluhan dan menganggap itu wajar," paparnya.



Lebih lanjut Once menegaskan dirinya tidak terobsesi menjadi penyanyi dengan tarif termahal di Indonesia. Baginya, karya yang mendapatkan tempat di hati pendengar adalah segalanya.

"Saya hanya ingin suara saya dinikmati semua orang dan punya arti buat mereka. Dalam karier solo, saya beruntung dan merasa puas bermain di kalangan penggemar sendiri yang mencintai karya saya serta datang ke konser. Cuma, memang dalam kenyataannya ada mekanisme ekonomi bisnis yang harus diseimbangkan," kata Once.