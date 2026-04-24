Pernikahan di Depan Mata, El Rumi Malah Kena Semprot Ahmad Dhani 

JawaPos.com - Pasangan sesama selebriti El Rumi dan Syifa Hadju telah melaksanakan serangkaian acara untuk menyambut hari H pernikahan mereka.

Pasangan ini diketahui telah menggelar acara lamaran, foto prewed, bridal shower, dan pada hari ini, Jumat (24/4), menggelar acara pengajian dan siraman.

Menjelang hari H pernikahan yang sudah di depan mata, El Rumi malah kena semprot Ahmad Dhani. Pasalnya, adik Al Ghazali itu masih nekat mengambil pekerjaan sampai dengan menjelang hari H pernikahan.

"Saya sempat marahin dia karena masih kerja. Harusnya kan dipingit," ujar Ahmad Dhani saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Terlepas dari hal itu, suami Mulan Jameela senang karena acara pengajian dan siraman Syifa Hadju dan El Rumi berjalan lancar dengan mengusung adat Jawa pada hari ini.

"Tonton saja nanti di SCTV," ujar Ahmad Dhani menolak menjelaskan secara detail acaranya.

Selain itu, dia juga memberikan bocoran terkait pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang akan berlangsung pada Minggu (26/4). Menurut Ahmad Dhani, acara akad nikah dan resepsi akan digelar dalam satu hari. Saksi nikah El Rumi dan Syifa Hadju berasal dari kalangan menteri.

Acara pernikahan El Rumi-Syifa Hadju akan mengusung tema internasional. Ahmad Dhani juga menyebut, Dewa 19 akan tampil memberikan hiburan kepada para tamu undangan nanti. Selain itu, ada juga musisi internasional yang juga bakal turut memeriahkan acara.