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Penulis: Djati Waluyo
Senin, 2 November 2026 | 15.03 WIB

Harga Minyak Dunia Terkoreksi, Pasar Menanti Hasil Diplomasi Iran

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair) - Image

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak melemah pada perdagangan Senin (2/11) pagi setelah pejabat Iran dan Qatar menggelar hari ketiga perundingan yang dilakukan berturut turut. 

Ini dilakukan untuk mendorong kesepakatan untuk mengakhiri perang Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.

Melansir Investing pada pukul 07:50 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 1,77 poin atau 1,56 persen ke level 111,68 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (30/10) pagi sebesar 111,56 dolar per barel. 

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 1,81 poin atau 1,74 persen ke level 102,33 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (30/10) pagi sebesar 102,69 dolar per barel.

Melansir Reuters, kepala analis pasar KCM Trade, Tim Waterer, mengatakan Minyak mengalami koreksi teknikal pagi ini setelah mencatat kenaikan kuat pekan lalu.

"Harapan yang masih ada terhadap kemajuan diplomatik, ditambah tidak adanya eskalasi militer yang signifikan selama akhir pekan, telah meredakan sebagian tekanan langsung terhadap harga untuk sementara waktu," ujarnya.

Namun, pasar tetap mewaspadai kemungkinan meningkatnya retorika terkait Iran yang dapat mendorong harga Brent menuju USD 120 per barel setelah pemilihan paruh waktu AS, kata Waterer.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi pada Minggu mengatakan bahwa tujuan dari perundingan yang "berlangsung dan terus mengalami kemajuan" tersebut adalah melanjutkan konsultasi dengan mediator Qatar.

Ia menambahkan bahwa Teheran siap menghadapi "baik pertahanan maupun diplomasi".

Perundingan tersebut berlangsung di tengah serangan terhadap kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Serangan itu mendorong kenaikan biaya energi dan pengiriman global.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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