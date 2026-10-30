Harga Minyak Dunia Menguat di Tengah Peluang Negosiasi Baru AS dan Iran

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak menguat pada perdagangan Jumat (30/10) pagi di tengah harapan dimulainya kembali perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Melansir Investing pada pukul 08.10 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,60 poin atau 0,59 persen ke level 111,56 dolar AS (USD) per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (29/10) pagi sebesar 110,78 USD per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,71 poin atau 0,70 persen ke level 102,69 USD per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (29/10) pagi sebesar 102,05 USD per barel.

Melansir Reuters, analis UBS Giovanni Staunovo mengatakan harga minyak berada di bawah tekanan akibat upaya diplomatik baru untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Wakil Presiden AS JD Vance dilaporkan berupaya menghidupkan kembali negosiasi damai dengan mengirimkan surat kepada Mohsen Rezaei, kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Laporan Wall Street Journal yang mengutip pejabat AS dan sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyebutkan langkah itu merupakan bagian dari upaya membuka kembali jalur diplomasi.

Mediator Qatar juga telah menyampaikan rancangan kesepakatan baru kepada Iran untuk mengakhiri perang. Namun, seorang pejabat senior Iran menilai gagasan tersebut belum dapat diterima dan belum memenuhi syarat sebagai tawaran resmi.

Menteri Luar Negeri Iran pada Rabu (28/10) menyatakan Teheran masih memberikan kesempatan bagi diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Ia juga membuka kemungkinan penyelesaian rencana tujuh hari Iran dalam waktu kurang dari sepekan apabila rencana tersebut diadopsi.

Meski peluang negosiasi menekan harga minyak, risiko gangguan pasokan tetap membayangi pasar. Kelompok Houthi Yaman pada Kamis mengklaim telah menyerang kilang minyak Ras Tanura dan Rabigh, fasilitas Aramco di Abqaiq, serta sejumlah bandara di Arab Saudi. Namun, belum ada konfirmasi langsung dari pemerintah Arab Saudi mengenai klaim tersebut.