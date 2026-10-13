Sumatera Masih Punya Cadangan Listrik 4 Persen, PLTA Batangtoru 510 MW Bersiap Diuji

JawaPos.com - Cadangan listrik operasional di sistem Sumatera yang tinggal sekitar 4 persen mendorong percepatan penyelesaian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Pembangkit berkapasitas 510 megawatt (MW) itu bersiap memasuki tahap penggenangan waduk sebagai bagian dari pengujian sebelum dapat beroperasi secara komersial.

Namun, pembangkit yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) itu masih harus melewati serangkaian pengujian teknis, memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan memenuhi persyaratan sebelum masuk tahap operasi komersial atau Commercial Operation Date (COD).

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Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan, percepatan pengoperasian PLTA Batangtoru diperlukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan Sumatera.

"Cadangan operasional hanya 4 persen, padahal idealnya sekitar 15–20 persen. Jadi ini antisipasi untuk kebutuhan yang meningkat, sekaligus untuk keandalan sistem kelistrikan Sumatera," ujar Yuliot melalui keterangannya.

Kesiapan penggenangan waduk dibahas dalam rapat koordinasi percepatan penyelesaian proyek di lokasi PLTA Batangtoru, Jumat (9/10).

Pertemuan tersebut menghasilkan Berita Acara Pelaksanaan Penggenangan PLTA Batangtoru 510 MW untuk Meningkatkan Keandalan Pasokan Listrik Sistem Sumatera.

Penggenangan akan dilakukan setelah seluruh persyaratan teknis terpenuhi dengan tetap memperhatikan keselamatan bendungan dan masyarakat sekitar.