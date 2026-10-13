Pemadaman Listrik Ganggu Aktivitas Warga Batam, Air Bersih hingga Jaringan Komunikasi Ikut Terganggu

JawaPos.com - Pemadaman listrik yang melanda Batam dan sekitarnya pada Senin (12/10) pagi mengganggu sejumlah aktivitas warga.

Pasalnya, pemadaman listrik juga berimbas pada terhentinya pasokan air bersih dan jaringan komunikasi yang turut bermasalah.

Gangguan tersebut terjadi saat warga mulai menjalankan aktivitas harian, mulai dari menyiapkan kebutuhan rumah tangga hingga bersiap berangkat kerja dan sekolah.

“Listrik mati, air pun tak mengalir. Jaringan telepon juga bermasalah. Kami mau beraktivitas jadi susah. Kalau semuanya terganggu bersamaan seperti ini, masyarakat yang paling merasakan dampaknya,” keluh Dika, warga Marina, Sekupang dilansir BatamPos, Selasa (13/10).

Dika mengatakan, dengan adanya pemadaman listrik sejak pagi hari sangat menyulitkan warga karena bertepatan dengan jam sibuk.

Pasalnya, listrik sangat dibutuhkan untuk menjalankan peralatan rumah tangga, sedangkan air bersih menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Dia berharap pihak terkait menyampaikan informasi secara jelas mengenai perkembangan gangguan dan proses pemulihan layanan.

“Kalau memang ada gangguan, kami berharap ada informasi yang jelas. Jangan sampai warga harus menebak-nebak kapan listrik dan air kembali normal. Apalagi pagi hari waktunya orang bersiap bekerja,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Putri, warga Tiban. Dia mengatakan, gangguan jaringan komunikasi turut menyulitkan warga untuk menghubungi keluarga maupun mengakses informasi terbaru.