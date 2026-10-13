Listrik Padam di Batam, Sejumlah Layanan Bandara Hang Nadim Sempat Terganggu

JawaPos.com - Operasional Bandara Internasional Hang Nadim, Batam sempat terdampat imbas pemadaman listrik yang melanda Kota Batam pada Senin 12 Oktober 2026.

Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Annang, mengatakan gangguan kelistrikan tersebut memengaruhi sejumlah sistem pelayanan di terminal.

Ia mengatakan, meski memengaruhi sejumlah sistem pelayanan tetapi operasional penerbangan, baik keberangkatan maupun kedatangan, masih berjalan lancar.

“Kalau untuk dampak penerbangan sampai saat ini masih berjalan lancar, baik keberangkatan maupun kedatangan. Dampak yang terasa adalah kelistrikan,” ujar Annang dikutip BatamPos, Selasa (13/10).

Anang mengatakan, pemadaman sempat berdampak pada seluruh sistem layanan yang bergantung pada jaringan listrik di bandara.

Ia menjelaskan, sejumlah layanan yang terdampak antara lain gerbang parkir, proses check-in, penerangan, pendingin ruangan atau AC, serta Flight Information Display System (FIDS), yakni layar informasi jadwal penerbangan.