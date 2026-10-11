Shell Indonesia Lakukan Spin-Down Bisnis SPBU ke Isla Energy, ini Penjelasan Manajemen

Suasana di salah satu SPBU Shell di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/2/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Shell Indonesia menyetujui pemisahan dan pengalihan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia kepada PT Isla Energy Indonesia.

Manajemen Shell Indonesia mengungkap bahwa langkah ini menjadi bagian dari proses transisi kepemilikan bisnis SPBU Shell kepada Sefas Group.

“PT Shell Indonesia telah menyetujui pemisahan dan pengalihan bisnis SPBU di Indonesia kepada PT Isla Energy Indonesia sebagai bagian dari proses transisi kepemilikan kepada Sefas Group,” tulis manajemen Shell Indonesia kepada JawaPos.com, Minggu (11/10).

Manajemen Shell Indonesia menjelaskan, proses pemisahan secara hukum, yang dikenal sebagai spin-down (pemisahan), memisahkan bisnis SPBU dari bisnis pelumas PT Shell Indonesia untuk mendukung penyelesaian transaksi tersebut.

Shell saat ini mengoordinasikan kedua proses tersebut dengan tujuan agar proses spin-down dan penyelesaian transaksi dapat berlangsung secara selaras.

Meski terdapat perubahan kepemilikan, manajemen memastikan operasional SPBU Shell tetap berjalan selama masa transisi. Pengalaman pelanggan juga disebut tidak mengalami perubahan.