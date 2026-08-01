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Djati Waluyo
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 15.56 WIB

Pertamax-BP 92 Turun, Diesel Shell dan BP-AKR Melonjak, Berikut Daftar Harga Lengkapnya

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Menteng, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Menteng, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Sejumlah badan penyalur bahan bakar minyak (BBM) baik milik pemerintah maupun swasta melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada 1 Agustus 2026.

Adapun, penyesuaian dilakukan oleh badan penyalur BBM swasta seperti BP-AKR. Dimana berdasarkan laman Instagram resmi BP-AKR menetapkan harga BBM jenis bensin RON 92 atau BP 92 sebesar Rp 16.130 per liter pada Agustus 2026 atau turun Rp 540 dibandingkan dengan Rp 16.670 per liter pada bulan sebelumnya. Selain itu, BBM RON 95 atau BP Ultimate turun Rp 480 menjadi Rp 16.760 per liter.

Sementara, BBM jenis diesel atau BP-Ultimate Diesel justru mengalami kenaikan sebesar Rp 570 menjadi Rp 21.910 per liter dari harga sebelumnya Rp 21.340 per liter.

Selanjutnya, Shell Indonesia juga menaikkan harga BBM dieselnya, Shell V-Power Diesel kini dijual sebesar Rp 21.910 per liter. Angkanya naik Rp 570 dari harga sebelumnya Rp 21.340 per liter.

Sementara itu, untuk badan penyalur milik pemerintah yaitu Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga melalukan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax Series.

Adapun Pertamax Turbo turun dari Rp 19.300 per liter menjadi Rp 18.300 per liter Pertamax Green 95 turun dari Rp 17.000 per liter menjadi Rp 16.600 per liter. Pertamax (RON 92) turun dari Rp 16.250 per liter menjadi Rp 15.950 per liter.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa perubahan harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Selain memperhatikan tren harga minyak global dan kurs rupiah, perusahaan juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membeli BBM.

“Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat,” ujar Kitty.

Penurunan harga tersebut membuat Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95 menjadi lebih kompetitif dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, Pertamina Dex dan Dexlite dipertahankan pada harga yang sama.

Editor: Sabik Aji Taufan
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