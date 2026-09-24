Bukan Cuma untuk Mobil, Shell Kembangkan Pelumas untuk EV hingga AI

Shell Lubricants kembali menjadi pemasok pelumas global dengan penjualan terbesar dunia untuk ke-20 kalinya. (Istimewa)
JawaPos.com - Shell Lubricants kembali mempertahankan posisi sebagai pemasok pelumas dengan penjualan terbesar di dunia. Pencapaian ini menjadi yang ke-20 kalinya berdasarkan laporan terbaru Kline & Company.
Dalam laporan tersebut, Shell mempertahankan posisi teratas sebagai pemasok pelumas dan fluida untuk kebutuhan otomotif maupun industri.
Shell juga berada di peringkat pertama pada tiga kategori utama yang dipantau Kline, yakni consumer automotive, commercial automotive, dan industrial lubricants.
Global Executive Vice President Shell Lubricants Jason Wong mengatakan, pencapaian tersebut menjadi hasil dari konsistensi perusahaan dalam mengembangkan solusi pelumasan sesuai kebutuhan pelanggan.
“Pencapaian ini mencerminkan dedikasi tim kami selama dua dekade dalam menyediakan solusi pelumas dan cairan yang tepat untuk membantu mengelola gesekan dan panas,” ujar Jason.
Menurutnya, pengembangan teknologi pelumas Shell selama 20 tahun terakhir tidak hanya menyasar kendaraan harian, tetapi juga kebutuhan industri hingga mesin yang digunakan dalam ajang Formula 1.
Fokus pada Teknologi Pelumas Masa Depan
Shell menyebut pengembangan produk ke depan akan semakin diarahkan pada kebutuhan teknologi baru.
Salah satunya adalah mendukung perkembangan kendaraan listrik melalui pengembangan cairan termal khusus EV.
Perusahaan juga mengembangkan cairan untuk kebutuhan immersion cooling pada pusat data.
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