Kemenko Hilirisasi Dibentuk, INDEF GTI: Perbaiki Strategi Hilirisasi Energi

JawaPos.com - Pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai menjadi momentum untuk membenahi strategi hilirisasi yang masih menghadapi berbagai hambatan.

Direktur INDEF Green Transition Initiative Imaduddin Abdullah menjelaskan, pembentukan kementerian ini membuka peluang memperbaiki strategi hilirisasi pemerintah.

Mulai dari tumpang tindih regulasi, ketidaksesuaian bahan baku dan kapasitas produksi, hingga akses energi dan pasar.

Persoalan-persoalan tersebut dinilai butuh koordinasi lintas kementerian yang lebih terarah.

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Salah satu agenda yang perlu dipercepat ialah program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp).

Imaduddin menilai program ini mensyaratkan penyelarasan kebijakan industri, perencanaan energi, tata ruang, infrastruktur, dan investasi.

"Terbentuknya kementerian koordinator ini menjadi salah satu peluang untuk Indonesia semakin maju di bidang transisi energi dan hilirisasi," ujarnya di Jakarta, Sabtu (3/10).

Dengan adanya koordinasi kelembagaan yang baik, lanjut dia, pengembangan PLTS 100 GWp dapat dihubungkan dengan kawasan industri sebagai pusat permintaan energi bersih.

Berdasarkan kajian INDEF GTI dan Systemiq, delapan kawasan prioritas berpotensi menyerap listrik bersih sebesar 24-31 terawatt-hour (TWh) per tahun.