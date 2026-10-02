Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 01.39 WIB

Reshuffle Kabinet Ketujuh Jadi Sinyal Arah Politik Baru Pemerintahan Presiden Prabowo

Para pejabat baru Kabinet Merah Putih mengucapkan sumpah saat pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/10). (YouTube Sekretariat Presiden) - Image

Para pejabat baru Kabinet Merah Putih mengucapkan sumpah saat pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/10). (YouTube Sekretariat Presiden)

JawaPos.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto yang kembali melakukan perombakan (reshuffle) kabinet dinilai sebagai sinyal kuat konsolidasi kekuasaan sekaligus upaya melepaskan diri dari bayang-bayang presiden sebelumnya.

Reshuffle kali ini diwarnai pergantian posisi strategis, mulai dari jabatan Kapolri dari Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo kepada Komjen Suyudi Ario Setyo, hingga reposisi menteri koordinator.

Listyo Sigit selanjutnya digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Jenderal (TNI) Dudung Abdurachman yang kini menjabat Menko Polhukam.

Sementara itu, posisi Menko PMK yang sebelumnya diisi Pratikno kini diserahkan kepada politikus yang dekat Prabowo, Sugiono.

Direktur Eksekutif Arah Institute Sunardi Panjaitan menilai, pergeseran figur-figur kunci ini menegaskan arah politik baru dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih jelang memanasnya suhu politik.

”Digantinya Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menko PMK Pratikno adalah sinyal bahwa hubungan Prabowo dengan era presiden sebelumnya,” ujar Sunardi.

Mengenai pengangkatan Listyo Sigit sebagai KSP, Sunardi menganalisis langkah tersebut diambil untuk mengakomodasi masa pensiun mantan Kapolri itu yang baru berakhir pada 2029.

”Di tubuh Polri tidak mungkin ada dua jenderal bintang empat aktif secara bersamaan. Salah satunya harus ditempatkan di luar struktur Polri,” jelas Sunardi.

Sunardi memprediksi pasca reshuffle, kerenggangan hubungan antara Prabowo dan Jokowi akan makin berlanjut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
IHSG Anjlok 1,02 Persen di Tengah Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran - Image
Ekonomi

IHSG Anjlok 1,02 Persen di Tengah Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran

Jumat, 2 Oktober 2026 | 02.49 WIB

Pejabat Baru Kabinet Merah Putih, Sugiono Geser Jadi Menko PMK, Bahlil Rangkap Jabatan Menko - Image
Nasional

Pejabat Baru Kabinet Merah Putih, Sugiono Geser Jadi Menko PMK, Bahlil Rangkap Jabatan Menko

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.12 WIB

Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Sore Ini, Pratikno: Ada Undangan Pelantikan - Image
Nasional

Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Sore Ini, Pratikno: Ada Undangan Pelantikan

Senin, 14 September 2026 | 22.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore