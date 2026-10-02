Surplus Hidrogen capai 125 Ton per Tahun, Indonesia Jajaki Kerja Sama dengan AS

JawaPos.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan terdapat peluang kerja sama pengembangan hidrogen dengan sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat.

"Kita akan kerja sama juga dengan beberapa perusahaan dari Amerika," ujar Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/10).

Yuliot menyampaikan Amerika Serikat mengembangkan hidrogen sebagai salah satu alternatif sumber energi terbarukan. Ia pun menyoroti potensi hidrogen yang dimiliki oleh Indonesia.

Berdasarkan data PT PLN (Persero), Indonesia surplus hidrogen sebesar 125 ton per tahun, sebab hanya menggunakan 75 ton dari 200 ton yang diproduksi.

"Amerika kan mengembangkan hidrogen untuk sumber energi. Kita kan memiliki indikasinya, cadangan hidrogen kan cukup besar. Ini belum kita usahakan. Jadi, kita akan kerja sama," ucap Yuliot.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat 93 proyek inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen dengan nilai investasi mencapai Rp 32 triliun.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan proyek tersebut sesuai dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menghadirkan proyek yang masuk ke konsep dedieselisasi.

Selain itu, Eniya juga menyampaikan terdapat proyek di Pulau Rengit yang sudah bekerja sama dengan PLN untuk program dedieselisasi.