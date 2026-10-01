Bahlil Akui Bakal Rangkap Jabatan Sebagai Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi-Energi

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku dirinya akan dilantik menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Energi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Kamis (1/10) siang.

Hal itu dikatakan Bahlil usai dirinya ditelepon oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko (Bidang Hilirisasi dan Energi) merangkap Menteri ESDM, kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Bahlil kepada wartawan, Kamis (1/10).

Ketika ditanya mengenai skema pembagian tugas dengan kementerian teknis di bawah koordinasinya, Bahlil belum menjelaskan lebih lanjut.

Dia berjanji akan menyampaikan keterangan pers secara rinci setlah dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Energi.

"Nanti kan saya belum dilantik, setelah pelantikan baru saya memberikan keterangan pers," pungkasnya.