Prabowo Lantik Sugiono jadi Menko PMK, Arrmanatha Natsir Naik jadi Menlu

Sugiono saat masuh menjabat Menlu RI, berbicara dalam High-Level Meeting to Address the Existential Threats Posed by Sea-level Rise di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9). (ANTARA/Kemlu RI)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).

Sugiono sendiri sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).

Dalam posisi barunya, dia menggantikan Pratikno yang sebelumnya menjabat sebagai Menko PMK.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik sejumlah menteri dan wakil menteri untuk mengisi posisi dalam Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Natsir yang kini dipercaya menjabat sebagai Menlu menggantikan Sugiono.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104 P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.

Dalam prosesi pelantikan, Prabowo membacakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Sugiono, Arrmanatha Natsir, serta sejumlah pejabat lainnya yang dilantik pada kesempatan tersebut.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.

Setelah pengucapan sumpah jabatan, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh para pejabat yang baru dilantik.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pihak pertama yang memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik.