Resmi! Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi dan Non Subsidi per 1 Oktober 2026

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi tidak mengalami perubahan pada 1 Oktober 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumaktubun, mengatakan harga BBM Pertamina pada awal Oktober masih sama dengan harga yang berlaku pada bulan September 2026.

“Per 1 Oktober harga BBM baik Subsidi dan Non Subsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September,” ujar Roberth kepada JawaPos.com, Kamis (1/10).

Roberth mengatakan, Untuk BBM Subsidi sesuai kebijakan pemerintah harga Tetap sampai dengan akhir tahun 2026.

Sedangkan untuk BBM Non Subsidi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat maka sampai saat ini masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya.

“BBM Subsidi sesuai kebijakan pemerintah Tetap sampai dengan akhir tahun 2026. BBM Non Subsidi dalam evaluasinya sampai ini 1 Oktober 2026 juga masih sama,” ucapnya.