Antrean di SPBU Sumatera-Kalimantan, CESS: Jangan Langsung Simpulkan Stok BBM Nasional Menipis

JawaPos.com - Antrean panjang kendaraan logistik untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak serta-merta menunjukkan stok BBM secara nasional mengalami kekurangan.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, kondisi tersebut perlu dilihat dari berbagai tingkatan distribusi. “Kalau terjadi antrean, jangan langsung disimpulkan stok BBM kita kurang,” kata Ali.

Menurut Ali, pemerintah telah memiliki mekanisme pengaturan kuota BBM bersubsidi secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, regional hingga lembaga penyalur. Karena itu, kondisi di SPBU perlu dibandingkan dengan ketersediaan BBM pada rantai distribusi di atasnya.

“Kita harus melihat stok nasional, regional, terminal BBM, sampai stok di SPBU,” ujarnya.

Ali mengatakan, apabila stok secara nasional dan regional masih tersedia, persoalan di lapangan perlu ditelusuri lebih lanjut. Faktor distribusi, logistik, penyaluran hingga potensi penyimpangan dapat menjadi bagian dari evaluasi.

“Kalau stok di tingkat nasional dan regional aman, pertanyaannya adalah apa yang terjadi di level bawah,” tutur Ali.

Menurut dia, persoalan distribusi lebih rentan muncul di wilayah yang menghadapi tantangan infrastruktur dan konektivitas transportasi, termasuk sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan.