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Nurul Adriyana Salbiah
Minggu, 27 September 2026 | 14.42 WIB

Pertamina NRE Topang Kebutuhan Listrik Hingga 10 Persen di KEK Sei Mangkei Lewat PLTBg dan PLTS

PLTBg Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. (Nurul Adriyana) - Image

PLTBg Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. (Nurul Adriyana)

JawaPos.com – Lewat PLTBg dan PLTS Sei Mangkei, Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) berhasil menjawab tantangan pasokan listrik dengan energi baru dan terbarukan (EBT) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. 

Operations and Maintenance (O&M) Area Manager Pembangkit listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sei Mangkei, Rein Nasution, mengungkapkan, listrik yang mampu dihasilkan baru sekitar 7,4 MW. Dengan kata lain, listrik tersebut baru mampu memenuhi 10 persen dari kebutuhan total kawasan sekitar 74 MW. 

“Itu (7,4 MW, Red) gabungan dari PLBg dan PLTS,” ujar Rein di KEK Sei Mangkei, baru-baru ini.

PLTBg Sei Mangkei Hasilkan 44 Ribu kWh dalam Sehari dari Limbah Kelapa Sawit

Gas yang dulu tidak dikelola kini justru menjadi sumber energi yang membantu menopang kebutuhan listrik di KEK Sei Mangkei. 

Diungkapkan Rein, PLBg Sei Mangkei menghasilkan gas metana atau biogas dari limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) milik PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) sebagai bahan baku utama. 

Tiap harinya, ungkap Rein, PLBg menggunakan POME hingga 790 m3 yang bisa menghasilkan listrik sekitar 44.000 kWh. Sedangkan untuk penyaluran, listirk yang dihasil PLBg Sei Mangkei langsung masuk ke dalam gardu yang sudah tersinkron.

Secara utuh, bisa dikatakan, untuk daya listrik yang berasal dari PLTBg ini berkapasitas 2 x 2,1 MW atau 2,4 MW.

Proses gas metana atau biogas dari limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME). (Nurul Adriyana)

Dengan teknologi covered lagoon, POME difermentasi hingga menghasilkan gas metana. Gas ini akan ditangkap dalam covered lagoon dan diubah menjadi listrik berkapasitas 2,4 MW.

“Ini dilakukan dalam reaksi biokimia semuanya sampai mengahsilkan gas metana. Kita kembangkan bakteri metanogenesis namanya, itu kita atur suhunya 37 derajat dengan ph 7 supaya bakterinya bisa maksimal beroperasi sehingga menghasilkan gas,” papar Rein.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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