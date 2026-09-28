Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 28 September 2026 | 20.30 WIB

Per Agustus 2026, ANTAM Serap 9 Ton Emas Domestik dari Freeport Indonesia

PT ANTAM (Persero) serap 9 ton emas dari Freeport hingga 2026. Strategi ini perkuat rantai pasok dan mendukung bisnis emas nasional yang berkelanjutan di Indonesia. (dok. ANTM) - Image

PT ANTAM (Persero) serap 9 ton emas dari Freeport hingga 2026. Strategi ini perkuat rantai pasok dan mendukung bisnis emas nasional yang berkelanjutan di Indonesia. (dok. ANTM)

JawaPos.com - PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) menyerap 9 ton emas dari PT Freeport Indonesia (PTFI) sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Emas tersebut merupakan hasil pemurnian melalui fasilitas Precious Metals Refinery (PMR) milik PTFI di Gresik, Jawa Timur.

Penyerapan tersebut menjadi bagian dari strategi ANTAM dalam memperkuat rantai pasok emas nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan emas yang bersumber dari dalam negeri.

Direktur Utama ANTAM, Untung Budiharto, mengatakan peningkatan penyerapan emas domestik menjadi bagian penting dari strategi ANTAM dalam memperkuat bisnis emas secara berkelanjutan sekaligus membangun rantai pasok emas nasional yang semakin terintegrasi.

“Realisasi pembelian 9 ton emas dari PTFI sepanjang Januari hingga Agustus 2026 menunjukkan komitmen ANTAM untuk terus meningkatkan pemanfaatan emas yang bersumber dari dalam negeri. Sinergi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat rantai pasok emas nasional sekaligus memastikan sumber daya mineral Indonesia dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar di dalam negeri,” ujar Untung dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (28/9).

ANTAM dan PTFI sebelumnya telah menjalin kerja sama jual beli emas dengan kapasitas hingga 30 ton emas per tahun. Emas tersebut berasal dari hasil pemurnian PTFI melalui fasilitas PMR di Gresik dengan tingkat kemurnian 99,99 persen.

Selain PTFI, ANTAM juga memperkuat sumber pasokan emas domestik melalui kerja sama dengan berbagai produsen emas nasional. Diantaranya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Merdeka Group, PT Citra Palu Minerals (CPM), PT Agincourt Resources, PT Sumbawa Jutaraya (SJR), PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), dan PT Indo Muro Kencana (IMK), serta mitra strategis lainnya.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya ANTAM untuk membangun rantai pasok emas nasional yang semakin kuat, terdiversifikasi, dan berkelanjutan. ANTAM juga mendorong semakin banyak emas hasil pertambangan nasional dapat diserap dan dimanfaatkan di dalam negeri.

Bisnis Emas jadi Kontributor Utama

Bisnis emas masih menjadi kontributor terbesar terhadap kinerja ANTAM pada Semester I 2026. Perseroan mencatat volume penjualan emas mencapai 18.080 kilogram atau 18,08 ton.

Dari penjualan tersebut, ANTAM membukukan nilai penjualan sebesar Rp 50,39 triliun. Angka tersebut tumbuh 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 49,68 triliun.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Emas Hari Ini Turun, Antam Dibanderol Rp 2,64 Juta di 24 September - Image
Ekonomi

Harga Emas Hari Ini Turun, Antam Dibanderol Rp 2,64 Juta di 24 September

Kamis, 24 September 2026 | 19.19 WIB

Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Hari Ini: Paling Murah Mulai Rp 1,3 Jutaan - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Hari Ini: Paling Murah Mulai Rp 1,3 Jutaan

Rabu, 23 September 2026 | 18.38 WIB

Harga Emas Antam di Pegadaian Turun Tipis Hari Ini, Cek Rincian Lengkapnya - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam di Pegadaian Turun Tipis Hari Ini, Cek Rincian Lengkapnya

Selasa, 22 September 2026 | 18.10 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore