Harga Emas Hari Ini Turun, Antam Dibanderol Rp 2,64 Juta di 24 September

Emas Antam. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian dibanderol pada harga Rp 2.645.000 pada perdagangan Kamis (24/9).
Harga tersebut turun Rp 25.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu (23/9) sebesar Rp 2.670.000 per gram.
Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.374.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.228.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 25.929.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 129.306.000.
Sementara itu, untuk harga emas Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.336.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.545.000.
Di hari yang sama, harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.570.000.
Kemudian untuk emas dengan ukuran terkecil, 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.389.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
Nilainya sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
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