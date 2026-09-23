Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Hari Ini: Paling Murah Mulai Rp 1,3 Jutaan

JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian, dipatok dengan harga Rp 1.386.000 untuk ukuran terkecil 0,5 gram pada perdagangan Rabu (23/9).

Sementara, untuk ukuran 1 gram, emas Antam dibanderol dengan harga Rp 2.670.000.

Harga tersebut naik Rp 3.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Selasa (22/9) sebesar Rp 2.667.000 per gram.

Mengutip laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.278.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.182.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 130.575.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.349.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.573.000.

Hari ini juga, harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.606.000.

Kemudian untuk emas batangan dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.409.000.

Harga Emas Antam Sewaktu-waktu Bisa Berubah Transaksi harga jual emas Antam dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas, mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).