Road to Pertamina Eco RunFest 2026: Mengajak Masyarakat Wujudkan Aksi Nyata Jaga Lingkungan

Kegiatan plogging mission atau angkut sampah plastik dilakukan bersama perwakilan siswa dari 10 sekolah di DKI Jakarta. (dok. Pertamina)
JawaPos.com — Pertamina Eco RunFest 2026 hadir tidak hanya sebagai ajang lari dan hiburan. Memasuki tahun ke-13, Eco RunFest terus berkembang dari ajang olahraga menjadi festival yang mempertemukan olahraga, musik, lifestyle, komunitas, sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan.
Untuk itu, PT Pertamina (Persero) mengajak masyarakat terlibat dalam aksi nyata menjaga lingkungan melalui rangkaian Road to Pertamina Eco RunFest 2026, Minggu (20/9). Selaras dengan semangat “Spark the Change, Leave Zero Trace”, rangkaian ini memadukan edukasi, inovasi, olahraga, pengelolaan sampah, dan musik menuju penyelenggaraan utama pada 6 Desember 2026.
Road to Pertamina Eco RunFest 2026 menghadirkan tiga rangkaian utama, yakni Innovation Lab, Spark the Road, dan Sound of Change. Innovation Lab menjadi ruang bagi pelajar dan generasi muda untuk mengembangkan ide serta solusi terhadap tantangan lingkungan.
Spark the Road mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih bertanggung jawab, termasuk melalui aktivitas plogging atau memungut sampah sambil berolahraga. Sementara Sound of Change menghadirkan musik dan kreativitas sebagai medium untuk menyebarkan pesan keberlanjutan.
Kegiatan plogging mission atau angkut sampah plastik dilakukan bersama perwakilan siswa dari 10 sekolah di DKI Jakarta.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan, semangat keberlanjutan dalam Pertamina Eco RunFest tidak berhenti pada pesan, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata.
“Kami ingin semangat eco tidak berhenti sebagai sebuah pesan. Melalui Road to Pertamina Eco RunFest, masyarakat diajak untuk mengalami, melakukan, dan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Perubahan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama,” ujar Baron.
Semua semangat ini diperkuat melalui 7 Eco Initiatives keberlanjutan yang menjadi roh pelaksanaan Eco RunFest 2026. Ketujuhnya Eco Jersey, Eco Innovation, Eco Mission, Eco Talent, Eco Production, Eco Waste Management, dan Eco Education.
Eco Jersey menghadirkan jersey berbahan material daur ulang. Eco Innovation mendorong generasi muda menciptakan solusi lingkungan. Eco Mission menyalurkan 100% keuntungan penjualan tiket untuk mendukung aksi lingkungan. Eco Talent melibatkan musisi, figur publik, dan kreator dalam menyebarkan pesan keberlanjutan.
Sementara itu, Eco Production menerapkan prinsip reuse, penyewaan, dan pemanfaatan material yang lebih ramah lingkungan. Eco Waste Management memastikan sampah dikumpulkan, dipilah, dan diolah secara bertanggung jawab. Adapun Eco Education menghadirkan edukasi interaktif mengenai dampak pilihan dan kebiasaan sehari-hari terhadap lingkungan.
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