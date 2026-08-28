Dari Limbah Plastik dan Tekstil, Ini Eco Jersey Pertamina Eco RunFest 2026

JawaPos.com – Pertamina Eco RunFest terus memperkuat inisiatifnya sebagai event berkelanjutan. Prinsip-prinsip ramah lingkungan menjadi fondasi dan jiwa rangkaian kegiatan Eco RunFest 2026. Menggandeng brand apparel olahraga lokal Manta Liberta, Eco RunFest 2026 menghadirkan jersey ramah lingkungan.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan pengunaan jersey ramah lingkungan merupakan komitmen Pertamina untuk menghadirkan event yang ramah lingkungan dengan aspek pengelolaan sampah yang optimal.

"Penggunaan jersey ramah lingkungan merupakan salah satu komitmen Pertamina untuk memastikan pelaksanaan Eco RunFest 2026 benar-benar mengendepankan aspek lingkungan," ujar Baron.

Baron menjelaskan bahwa dengan melibatkan sekitar 14 ribu pelari Eco Run dan 10 ribu pengunjung Energizing Music Festival, kegiatan ini menjadi ruang yang luas untuk mengajak masyarakat bergerak bersama menjaga lingkungan. Semangat tersebut sejalan dengan pesan utama Pertamina Eco RunFest 2026 yang mengajak masyarakat bukan hanya berlari, tetapi juga bergerak bersama menjaga bumi melalui berbagai kebiasaan dan aksi nyata.

“Dari sebuah jersey, kita dapat melihat bagaimana material yang sebelumnya menjadi limbah dapat memiliki kehidupan baru. Inilah bentuk nyata bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diterapkan dalam sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Co-Founder Manta Liberta Aldy Nur Prastya mengatakan Manta Liberta dan Pertamina berkomitmen melakukan riset dan melakukan pengembangan material jersey yang didekasikan khusus untuk Pertamina Eco RunFest 2026 dengan material yang bersertifikasi dari global recycle standart.

Kolaborasi ini juga menjadi kesempatan menunjukkan bahwa material yang sebelumnya dianggap sebagai limbah masih memiliki potensi untuk diolah menjadi produk bernilai guna. Pembuatan eco jersey ini diproyeksikan dapat menyerap hingga 210.000 sampah botol plastik atau setara 2,5 ton sampah botol plastik

"Selain aspek material recycle, fitur performa juga menjadi yang utama. Material recycle jersey ini juga memiliki spesifikasi anti bacterial, anti odor dan moisture wicking," jelas Aldy.

Menurutnya, pengembangan produk berbasis material daur ulang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pengumpulan material, proses pengolahan, hingga desain dan produksi. "Kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk memperluas pemanfaatan material yang masih memiliki nilai guna," ujarnya.