Harga Minyak Turun Tipis di Tengah Kenaikan Stok AS dan Gangguan Pasokan Arab Saudi

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak turun pada perdagangan Rabu (16/9) setelah terjadi kenaikan tak terduga dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS).

Di sisi lain, investor menilai risiko pasokan setelah Arab Saudi menghentikan sementara pemuatan minyak di Pelabuhan Yanbu menyusul serangan terhadap pipa minyak East-West yang menuju Laut Merah.

Melansir Investing pada pukul 08:15 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,28 poin atau 0,23 persen ke level 108,21 dollar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan Selasa (15/9) pagi sebesar 107,68 dollar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,94 poin atau 0,88 persen ke level 104,91 dollar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Selasa (15/9) pagi sebesar 102,81 dollar per barel.

Dilansir Reuters, Kenaikan itu terjadi setelah penghentian pemuatan di Yanbu memicu kekhawatiran pasokan, ditambah keputusan Arab Saudi memangkas pengiriman minyak ke Eropa.

Persediaan minyak mentah, bensin, dan produk sulingan AS semuanya meningkat pada pekan lalu, menurut sumber pasar pada Selasa yang mengutip data American Petroleum Institute (API).

Persediaan minyak mentah meningkat 7,1 juta barel pada pekan yang berakhir 11 September, berdasarkan data API. Angka tersebut berbanding terbalik dengan ekspektasi analis yang memperkirakan penurunan sekitar 1,6 juta barel, berdasarkan jajak pendapat Reuters.

Data API yang menunjukkan kenaikan tak terduga pada persediaan bensin dan diesel turut menekan harga minyak. Namun, Haitong Futures dalam catatannya menyebut kenaikan persediaan di sejumlah wilayah tidak mengubah kondisi mendasar pasar minyak mentah global yang masih ketat.

Sumber mengatakan pada Selasa bahwa pemuatan minyak di Pelabuhan Yanbu, Arab Saudi, dihentikan sementara setelah eksportir minyak mentah terbesar dunia itu menutup pipa East-West menyusul serangan yang dilakukan kelompok Houthi yang berafiliasi dengan Iran dari Yaman pada Jumat.