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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 7 Agustus 2026 | 04.02 WIB

Smartphone Holder dengan Vibration Damper Diklaim Lebih Aman untuk HP Berfitur OIS ada di GIIAS

smartphone holder terbaru di ajang GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

smartphone holder terbaru di ajang GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com – Kebutuhan akan aksesori penyangga smartphone yang aman saat berkendara terus meningkat. Menjawab tren tersebut, Quad Lock menghadirkan lini smartphone holder terbaru di ajang GIIAS 2026 dengan teknologi Vibration Damper yang dirancang untuk meredam getaran kendaraan.

Melalui distributor resminya di Indonesia, PT Prakarsa Bangun Sarana (PBS), Quad Lock menawarkan berbagai pilihan phone holder, mounting, bracket, hingga case smartphone yang dapat digunakan pada sepeda motor, mobil, sepeda, hingga aktivitas olahraga.

Salah satu keunggulan utama produk ini adalah sistem penguncian (locking system) modular yang dikombinasikan dengan Vibration Damper. Teknologi tersebut diklaim mampu mengurangi dampak getaran mesin yang berpotensi merusak kamera smartphone modern, khususnya yang sudah menggunakan teknologi Optical Image Stabilization (OIS).

"Penggunaan smartphone saat berkendara kini sudah menjadi kebutuhan, mulai dari navigasi, pemutar musik hingga mengoperasikan action camera. Quad Lock hadir dengan sistem penguncian yang kuat serta Vibration Damper untuk memberikan perlindungan lebih pada smartphone," ujar Sales Manager PT Prakarsa Bangun Sarana (PBS), Nalendro.

Quad Lock juga menawarkan sistem pemasangan yang fleksibel. Pengguna dapat memilih model mounting, bracket maupun sistem penjepit sesuai jenis kendaraan dan kebutuhan.

Seluruh produk diklaim kompatibel dengan berbagai merek smartphone, baik iPhone maupun Android, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna tanpa harus berganti perangkat.

Sebagai merek asal Australia, Quad Lock menggunakan material berkualitas tinggi yang dirancang untuk penggunaan jangka panjang. PBS juga memastikan produk ini akan tersedia di sejumlah toko aksesori sepeda motor, gerai Deride, serta marketplace resmi di Indonesia.

Setiap pembelian produk Quad Lock dilengkapi garansi cacat produksi yang dapat diklaim melalui jaringan toko Deride.

Selama GIIAS 2026, pengunjung dapat melihat langsung berbagai produk Quad Lock di booth Deride Hall 1 PF1, ICE BSD City. Beragam promo dan penawaran khusus juga disiapkan selama pameran berlangsung.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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