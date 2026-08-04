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Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.07 WIB

Dekkalive Trio Meluncur, Dashcam Online yang Bisa Pantau Mobil Real-Time Lewat Smartphone

Teknologi dashcam yang bisa di pantau langsung melalui smarphone secara live. (Dony/JawaPos.com) - Image

Teknologi dashcam yang bisa di pantau langsung melalui smarphone secara live. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Memantau kendaraan kini tidak lagi sebatas melihat lokasi melalui GPS. Dekkalive Trio dari Dekka menghadirkan pengalaman baru sebagai online dashcam yang memungkinkan pemilik mobil melihat kondisi kendaraan secara real-time melalui smartphone. Dilengkapi tiga kamera, GPS tracking, dan parking monitoring, perangkat ini dirancang untuk memberikan rasa aman kapan pun dan di mana pun kendaraan berada.

Melihat perkmbangan ini PT Super Spring resmi memperkenalkan lini terbaru Dekkalive, sebuah inovasi Online Dashcam yang dirancang untuk memberikan keamanan kendaraan dengan teknologi pemantauan real-time.

Berbeda dengan dashcam konvensional yang hanya merekam perjalanan, Dekkalive memungkinkan pengguna melihat kondisi kendaraan secara langsung melalui aplikasi di smartphone kapan saja dan di mana saja.

CEO & Co-Founder PT Super Spring, Arianto Furiady, mengatakan konsep tersebut lahir dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keamanan kendaraan yang lebih terhubung.

"Selama ini GPS Tracker membantu mengetahui posisi kendaraan, sedangkan dashcam merekam kejadian yang sudah berlalu. Melalui Dekkalive, pengguna dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada kendaraannya secara real-time," ujarnya di ajang GIIAS 2026, Selasa (4/5)

Unit Dekkalive Trio Dashcam Online yang bisa pantau mobil Real-Time. (Dony/JawaPos.com)

Dekkalive Trio Usung Tiga Fitur Andalan

Produk perdana dalam lini Dekkalive adalah Dekkalive Trio yang mengintegrasikan tiga teknologi utama, yaitu: Live View Camera untuk melihat kondisi kendaraan secara langsung. Biasa juga live GPS Tracking guna memantau lokasi kendaraan secara real-time serta parking Monitoring yang membantu mengawasi kendaraan saat diparkir.

Perangkat ini juga dibekali tiga kamera yang mencakup bagian depan, kabin, dan belakang sehingga memberikan sudut pandang yang lebih lengkap.

Menjawab Kebutuhan Pengguna Kendaraan

Dekka menyebut pengembangan Dekkalive didasarkan pada masukan pelanggan yang menginginkan dashcam dengan kemampuan pemantauan jarak jauh.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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