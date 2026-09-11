Pertamina Pastikan Distribusi BBM B50 capai 100 Persen pada Akhir September 2026

Ilustrasi BBM B50. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) biodiesel 50 persen (B50) sudah menembus 100 persen pada akhir September 2026.
“Sekitar 95 persen stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sudah mendistribusikan B50, sisanya itu menghabiskan stok B40 yang di Papua dan Maluku,” kata Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto di sela temu media nasional di Terminal BBM Rewulu Yogyakarta, Jumat.
Ia menjelaskan sebagian besar Terminal BBM di tanah air sudah tersedia pasokan B50 sehingga sebagian besar SPBU sudah menyalurkan jenis BBM ramah lingkungan tersebut, tinggal dua provinsi yaitu Maluku dan Papua yang masih menghabiskan stok B40.
Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2026 sudah meluncurkan biodiesel 50 persen dan pihaknya kembali mendapat amanah untuk mendistribusikan B50 tiga bulan sejak transisi dari B40.
Ia menyebutkan program BBM ramah lingkungan B50 merupakan proyek strategis dan diperkirakan merupakan satu-satunya di dunia yang sudah menerapkan BBM hijau itu.
“Ini satu-satunya di dunia, Indonesia sudah melakukan konversi energi ke nabati khususnya solar yang berbasis CPO (minyak sawit mentah). Ini salah satunya di dunia yang sudah masuk ke B50,” ucapnya.
Pihaknya akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan distribusi B50 di seluruh Indonesia.
Pihaknya bahkan siap memperluas transisi biodiesel 60 hingga 100 persen menyesuaikan ketersediaan senyawa Fatty Acid Methyl Ester (FAME) pada kelapa sawit.
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Jawa Pos
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