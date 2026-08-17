Beli BBM Pertamax Bisa Sambil Berdonasi untuk Bencana NTT, Segini Nominalnya

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga mengajak pelanggan turut membantu masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Series.

Melalui program kepedulian tersebut, sebagian hasil pembelian BBM atau sebanyak Rp 81 akan disisihkan untuk didonasikan kepada masyarakat yang terdampak bencana di NTT.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan gerakan kepedulian ini menjadi cara sederhana bagi masyarakat untuk turut membantu saudara-saudara di NTT.

“Melalui gerakan kepedulian ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (17/8)

Kitty mengatakan, program berlangsung pada 17–31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat dapat turut mengambil bagian dalam aksi kepedulian ini melalui pembelian BBM Non Subsidi menggunakan MyPertamina, sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat NTT yang tengah menjalani masa pemulihan.

Menurut Kitty, kontribusi yang dilakukan secara bersama-sama dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.