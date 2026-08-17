Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 17 Agustus 2026 | 17.05 WIB

Beli BBM Pertamax Bisa Sambil Berdonasi untuk Bencana NTT, Segini Nominalnya

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Menteng, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Menteng, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga mengajak pelanggan turut membantu masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Series.

Melalui program kepedulian tersebut, sebagian hasil pembelian BBM atau sebanyak Rp 81 akan disisihkan untuk didonasikan kepada masyarakat yang terdampak bencana di NTT.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan gerakan kepedulian ini menjadi cara sederhana bagi masyarakat untuk turut membantu saudara-saudara di NTT.

“Melalui gerakan kepedulian ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (17/8)

Kitty mengatakan, program berlangsung pada 17–31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat dapat turut mengambil bagian dalam aksi kepedulian ini melalui pembelian BBM Non Subsidi menggunakan MyPertamina, sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat NTT yang tengah menjalani masa pemulihan.

Menurut Kitty, kontribusi yang dilakukan secara bersama-sama dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Satu liter yang kita beli bukan hanya menjadi energi untuk perjalanan, tetapi juga bisa menjadi bagian dari harapan bagi saudara kita di NTT. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dukungan yang dapat diberikan untuk membantu pemulihan masyarakat NTT,” ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pasokan BBM dan LPG di NTT Mulai Pulih Pasca Gempa, Pertamina Aktifkan Skema Alih Suplai - Image
Energi

Pasokan BBM dan LPG di NTT Mulai Pulih Pasca Gempa, Pertamina Aktifkan Skema Alih Suplai

Senin, 17 Agustus 2026 | 16.38 WIB

Jalur Laut Ditempuh, Logistik Gempa NTT Rp1,2 M Berlayar ke Ende - Image
Nasional

Jalur Laut Ditempuh, Logistik Gempa NTT Rp1,2 M Berlayar ke Ende

Senin, 17 Agustus 2026 | 16.38 WIB

Gempa NTT: Kemensos Mobilisasi 30 Ton Beras dan 5.500 Paket Sembako - Image
Nasional

Gempa NTT: Kemensos Mobilisasi 30 Ton Beras dan 5.500 Paket Sembako

Senin, 17 Agustus 2026 | 15.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore