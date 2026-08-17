Pasokan BBM dan LPG di NTT Mulai Pulih Pasca Gempa, Pertamina Aktifkan Skema Alih Suplai

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga memastikan 6 fuel terminal (FT) telah terus beroperasi untuk mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) pada wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) usai terdampak gempa bumi pada Sabtu (15/8) pagi.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pertamina Patra Niaga terus bergerak melakukan penanganan dampak gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Upaya dilakukan melalui pemulihan sarana dan fasilitas energi, penguatan distribusi, hingga skema alih suplai. Ia menjelaskan, sebanyak 6 Fuel Terminal (FT) beroperasi dan terus menjalankan suplai dan distribusi energi.

“Sementara 3 FT terus melakukan persiapan penyaluran sambil menunggu akses jalan yang terdampak longsor bisa kembali normal,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (17/8).

Kitty mengatakan, di sisi lembaga penyalur BBM, pemulihan SPBU mengalami peningkatan, dari 52 SPBU di wilayah Flores, saat ini terdapat 35 SPBU telah beroperasi atau penambahan 3 SPBU yang kembali beroperasi.

Sebanyak 17 SPBU lainnya masih dalam tahap pemulihan secara bertahap karena sejumlah mitra dan tenaga operasional masih fokus pada proses evakuasi serta pemulihan, sementara beberapa lokasi juga menghadapi kendala listrik, jaringan komunikasi, maupun dampak kerusakan sarana.

Ia memastikan, distribusi tetap berjalan melalui berbagai alternatif. Salah satunya dengan menyiapkan alih suplai dari FT Labuan Bajo, FT Bima, FT Ende, dan FT Maumere, termasuk dukungan moda transportasi laut untuk memperkuat pasokan ke wilayah yang akses daratnya masih terdampak.

“Keselamatan masyarakat, pekerja, dan keandalan penyaluran energi menjadi prioritas kami. Karena itu, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap fasilitas yang akan dioperasikan telah melalui pengecekan dan memenuhi aspek keselamatan,” ujarnya.