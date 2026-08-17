Jalur Laut Ditempuh, Logistik Gempa NTT Rp1,2 M Berlayar ke Ende

JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) terus menambah pasokan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lewat jalur laut, pasokan logistik bernilai lebih dari Rp1,2 miliar resmi diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang, menuju Pelabuhan Ende pada Minggu (16/8) malam.

Armada kapal motor penyeberangan KMP Ile Laba Lekan dikerahkan langsung guna mendistribusikan kebutuhan dasar pengungsi di empat wilayah terdampak utama.

Bawa Logistik Senilai Rp1,2 Miliar ke Empat Kabupaten

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengonfirmasi bahwa seluruh armada pendistribusian telah bertolak sesuai rencana penanganan darurat bencana.

"Kapal yang membawa bantuan pada malam ini sudah berlayar dengan membawa bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Proses loading bantuan ke dalam truk juga sudah selesai," ujar Agus Jabo dikutip Senin (17/8).

Bantuan yang dikirimkan dari gudang Sentra Efata Kupang ini mencakup berbagai kebutuhan mendesak dengan total nominal Rp1.232.260.498, meliputi:

824 paket makanan anak

600 family kit dan 600 kids ware

513 kasur dan 600 selimut

500 tenda gulung, 10 tenda keluarga, serta 2 tenda serba guna

101 velbed dan 150 paket sandang dewasa Seluruh bantuan fisik ini ditujukan untuk menjangkau para korban bencana di Kabupaten Ende, Nagekeo, Sikka, hingga Manggarai.

Sinergi Lintas Sektor dan Estimasi Waktu Tiba Tak hanya membawa bantuan Kemensos, KMP Ile Laba Lekan turut mengangkut logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Sosial Provinsi NTT, PT ASDP Indonesia Ferry, serta pengerahan personel dari Kepolisian RI.