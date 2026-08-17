Jalur Laut Ditempuh, Logistik Gempa NTT Rp1,2 M Berlayar ke Ende

Kementerian Sosial menyalurkan 30 ton beras reguler dan 5.500 paket sembako ke enam kabupaten terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (16/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) terus menambah pasokan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Lewat jalur laut, pasokan logistik bernilai lebih dari Rp1,2 miliar resmi diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang, menuju Pelabuhan Ende pada Minggu (16/8) malam.
Armada kapal motor penyeberangan KMP Ile Laba Lekan dikerahkan langsung guna mendistribusikan kebutuhan dasar pengungsi di empat wilayah terdampak utama.
Bawa Logistik Senilai Rp1,2 Miliar ke Empat Kabupaten
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengonfirmasi bahwa seluruh armada pendistribusian telah bertolak sesuai rencana penanganan darurat bencana.
"Kapal yang membawa bantuan pada malam ini sudah berlayar dengan membawa bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Proses loading bantuan ke dalam truk juga sudah selesai," ujar Agus Jabo dikutip Senin (17/8).
Bantuan yang dikirimkan dari gudang Sentra Efata Kupang ini mencakup berbagai kebutuhan mendesak dengan total nominal Rp1.232.260.498, meliputi:
Seluruh bantuan fisik ini ditujukan untuk menjangkau para korban bencana di Kabupaten Ende, Nagekeo, Sikka, hingga Manggarai.
Tak hanya membawa bantuan Kemensos, KMP Ile Laba Lekan turut mengangkut logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Sosial Provinsi NTT, PT ASDP Indonesia Ferry, serta pengerahan personel dari Kepolisian RI.
Agus Jabo menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam memampatkan waktu tanggap darurat di lapangan.
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