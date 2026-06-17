PLN Proyeksi Ciptakan 1,7 Juta Lapangan Kerja Baru, Mayoritas Fokus pada Green Jobs

Direktur Manajemen Risiko dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar dalam Forum Ekonomi Hijau 2026 di Jakarta, Rabu (17/6). (Djati Waluyo/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Direktur Manajemen Risiko dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, mengatakan hingga tahun 2034 PLN akan menyerap 1,7 juta tenaga kerja untuk bidang ketenagalistrikan.
Ia menjelaskan, penyerapan tenaga kerja tersebut beriringan dengan target transisi energi di Indonesia yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.
“Program transisi energi sepuluh tahun kedepan akan menyerap paling tidak 1,7 juta tenaga kerja yang sebelumnya kompetensinya belum ada,” ujar Suroso dalam Forum Ekonomi Hijau 2026 di Jakarta, Rabu (17/6).
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Ia menjelaskan, 1,7 juta tenaga kerja baru tersebut akan tercipta dari dua sektor yaitu sektor pembangkit dan sektor transmisi yang terdiri dari gardu induk dan distribusi.
Adapun untuk sektor pembangkit akan menyerap 836.696 tenaga kerja, dimana 760 ribu diantaranya atau 91 persen adalah green jobs di sektor energi baru terbarukan (EBT).
Sementara itu pada sektor tranmisi, gardu induk, dan distribusi hingga tahun 2034 akan menyerap hingga 881.132 tenaga kerja.
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Suroso mencontohkan bahwa penyerapan tenaga kerja akan berasal dari para ahli di bidang energi baru terbarukan, seperti sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS). Saat ini, dampaknya sudah mulai dirasakan seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan listrik.
“Sekarang kita sudah banyak mobil listrik bertebaran, yang ahli montirnya sudah ada beberapa,” ucapnya.
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