Terjawab Alasan Pertumbuhan Ekonomi Belum Mampu Ciptakan Lapangan Kerja, ini Penjelasan Ekonom

JawaPos.com - Ekonom Raden Pardede mengakui saat ini arah belanja pemerintah masih lebih dominan untuk konsumsi. Sehingga belum mampu menciptakan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, salah satunya penciptaan lapangan kerja masif.

Hal itu disampaikan Raden saat menanggapi pertumbuhan ekonomi 5,61 persen yang dinilai lebih banyak ditopang konsumsi musiman dan belanja pemerintah ketimbang sektor produktif.

"Nah, kalau dilihat sekarang, ke arah mana arah belanja kita? Arah belanja kita terus terang sekarang ini lebih ke arah konsumtif semuanya, which is is not sustainable," ujarnya dalam acara SMBC Indonesia 'Economics Forum' di Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut dia, pemerintah sebaiknya memberikan ruang lebih besar kepada sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

"Itu sebabnya saya katakan tadi, the private punya ruang di situ. Why not give it to the private sector? Karena government sudah fokus di belanja sosial, membantu orang miskin. Nah, untuk menggerakkan ekonomi keseluruhan yang sustainable yang memberikan lapangan kerja, let the private do it," kata Raden.

Ia juga mencontohkan belanja infrastruktur sebagai bentuk pengeluaran yang lebih produktif dibanding belanja konsumtif jangka pendek.

“Sekarang ini spending kita banyak ke lihat program Makan Bergizi Gratis (MBG), itu lebih banyak konsumtif ya. It's not bad juga. Itu bagus untuk diarahkan kepada memberikan gizi tadi itu. Nah, sebetulnya government bisa juga sebagian menurut saya ke infrastruktur,” ujarnya.

Menurut Raden, pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak ekonomi jangka panjang karena mampu menurunkan biaya transportasi dan mempercepat mobilitas barang maupun manusia.