Harga Minyak Dunia Anjlok, Kementerian ESDM Pastikan Harga BBM Non-subsidi segera Turun

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi berpotensi turun.

Kebijakan ini menyusul penurunan harga minyak dunia pasca-pengumuman meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, mengatakan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Dex dan jenis bahan bakar lainya yang dijual oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta harganya mengikuti mekanisme pasar.

“Ketika minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya,” ujar Dwi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6).

Dwi menyatakan bahwa jika harga BBM non subsidi tidak menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak dunia, hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan pengadaan energi nasional.

Lebih lanjut, dia menuturkan, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah merespons harga minyak dunia dengan melakukan penyesuaian harga BBM.

Namun, berdasarkan arahan Presiden serta hasil diskusi dengan badan usaha, harga BBM di Indonesia tetap dipertahankan sebelum akhirnya ditetapkan untuk naik pada 10 Juni lalu.