Ketegangan AS-Iran Mereda, Harga Minyak Mentah Dunia Anjlok Hingga 4 Persen

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak melemah hingga 4 persen pada perdagangan Senin (27/7) setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menghentikan aksi saling serang pada akhir pekan lalu.

Melansir Investing kontrak berjangka Brent turun 3,87 poin atau 4,22 persen, menjadi USD 87,81 per barel. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) turun 4,30 poin atau 4,81 persen, menjadi USD 85,01 per barel.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mike Waltz, mengatakan Presiden AS Donald Trump saat ini memutuskan menghentikan sementara serangan AS untuk memberikan lebih banyak waktu bagi upaya diplomasi.

"Harapan semakin besar bahwa jalur diplomatik yang nyata mulai terbuka. Kembali ke nota kesepahaman (MoU) 14 poin dengan kejelasan yang lebih baik mengenai pengendalian Selat Hormuz akan menjadi langkah awal yang baik," tulis Analis pasar IG Tony Sycamore Sycamore dalam catatanya dikutip Reuters, Senin (27/7).

Meski begitu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz belum sepenuhnya pulih. Data perusahaan pelacakan kapal Kpler menunjukkan kurang dari 10 kapal pengangkut komoditas melintasi selat tersebut setiap hari selama akhir pekan.

Selain itu, lalu lintas kapal di Selat Bab el-Mandeb juga menurun pada Minggu (26/7/2026) usai kelompok Houthi di Yaman menyerang fasilitas minyak Arab Saudi di pesisir Laut Merah. Meski demikian, sebuah supertanker ketiga asal China dilaporkan berhasil keluar melalui jalur tersebut.